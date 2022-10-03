Brezilya'da Genel Seçim İkinci Tura Kaldı

SAO PAULO, 3 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarının açıklanmasından sonra konuşma yapan Brezilya'nın eski Devlet Başkanı ve mevcut devlet başkanlığı adayı Luiz Inacio Lula da Silva, 2 Ekim 2022. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 30 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin ikinci turuna katılacak. TSE'nin açıklamasına göre oy kullanma makinelerinin yaklaşık yüzde 99,6'sının sayıldığı ülkede Lula geçerli oyların yüzde 48,3'ünü alırken Bolsonaro yüzde 43,3 oy aldı, ancak hiçbir aday birinci turda zaferini ilan edemedi. (Fotoğraf: Rahel Patrasso/Xinhua)