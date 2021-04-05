Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı
05.04.2021 22:40
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da antrenörlük kariyerine resmen başladı. Brezilya'nın dev kulüplerinden Sao Paulo ile anlaşma sağlayan Alex, sosyal medyadan yayınlanan video ile duyuruldu. Ayrıca kulüp Türkçe bir mesaj da yayınlayarak, "Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, antrenörlük kariyerine resmen başladı.
"HOŞ GELDİNİZ TÜRK TARAFTARLAR"
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo ile anlaşma sağlayan Alex, sosyal medyadan yayınlanan video ile duyuruldu. Sao Paulo ayrıca yaptığı bir diğer paylaşımda, "Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar" ifadelerini kullanarak Türk taraftarlara da mesaj yolladı.
Son Dakika NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok