SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

Cenaze defin işlemleri hava çekimi

Cenaze yakınlarının ağlaması ve duygu dolu anları

Cenazelerin defnedilmesi SAO PAULO - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 665 bine ulaşırken, ticaret merkezi Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti.