SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

SAO PAULO - Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
02.05.2021 01:01
Cenaze defin işlemleri hava çekimi Cenaze yakınlarının ağlaması ve duygu dolu anları Cenazelerin defnedilmesi SAO PAULO - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 665 bine ulaşırken, ticaret merkezi Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda Kovid-19 salgını...
Cenaze defin işlemleri hava çekimi
Cenaze yakınlarının ağlaması ve duygu dolu anları
Cenazelerin defnedilmesi SAO PAULO - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 665 bine ulaşırken, ticaret merkezi Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti.
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