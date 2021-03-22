Sao Paulo'da oksijen tüpleri tükenmek üzere - Son Dakika

Sao Paulo'da oksijen tüpleri tükenmek üzere

22.03.2021 13:07
Sao Paulo'da oksijen tüpleri tükenmek üzere, System.String[]

Brezilya'nın korona virüs salgınından en çok etkilenen eyaleti Sao Paulo'da, yoğun bakımdaki hasta sayısının yükselmesi nedeniyle oksijen tüplerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Brezilya'nın korona virüs salgınından en çok etkilenen eyaleti Sao Paulo'da, yoğun bakımdaki hasta sayısının yükselmesi nedeniyle oksijen tüplerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Brezilya genelinde mutasyona uğramış yeni tip korona virüsün (Covid-19) hızla yayılması nedeniyle kapasiteleri zorlanan hastaneler, oksijen tedarikinde sıkıntı yaşamaya başladı. Ülkenin 2 milyonu aşkın vaka ve 67 bin 558 ölüm ile salgından en çok etkilenen eyaleti olan Sao Paulo'da, vaka sayısının yükselmesi sonucu hastanelerin yoğun bakım üniteleri yüzde 91 oranında doldu. Entübe edilen hasta sayısının hızla yükselmesi nedeniyle eyaletteki hastanelerde oksijen tüpü tüketimi de yüzde 500 arttı.

Sao Paulo eyaleti sağlık birimleri tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde 54 şehirde tıbbi oksijen miktarının kritik seviyede olduğu, bazı hastanelerde oksijenin tamamen tükendiği bildirildi. Oksijeni tükenen hastanelerdeki hastalar, çevredeki şehirlere sevk edilmeye başladı. Eyalet genelindeki oksijen miktarının ise ancak hafta sonuna kadar yeterli olabileceği öngörülüyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 3 bin 728 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 294 bin 115'e ulaştı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 11 milyon 998 bin 233 vaka kayıtlara geçti.

(İHA)

Koronavirüs, hastaneler, Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sao Paulo'da oksijen tüpleri tükenmek üzere - Son Dakika


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