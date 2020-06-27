Sao Paulo'da taksi şoförleri hızlı test kitleriyle kontrol ediliyor - Son Dakika

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde 300'den fazla taksi şoförü hızlı korona virüs test kitleriyle kontrol edildi.



Dünyada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehirlerinden Sao Paulo'da taksi şoförleri hızlı korona virüs test kitleriyle kontrol ediliyor. 300'den fazla taksi şoförü bugün test edilirken sonucu ise kısa süre içerisindeki telefonlara kısa mesaj yoluyla iletiliyor.



Vaka sayısı hızla artıyor



Covid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da hali hazırda 56 bin 109 can kaybı, 1 milyon 280 bin 54 vaka bulunuyor. - SAO PAULO