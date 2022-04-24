SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu

24.04.2022 23:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında yaptığı konuşmada, Brezilya'nın Latin Amerika'da Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğunu ve mevcut ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında yaptığı konuşmada, Brezilya'nın Latin Amerika'da Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğunu ve mevcut ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiye değinen Çavuşoğlu, iki ülke arasında köklü dostluk ve stratejik ortaklık bağları bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Brezilya'nın önemine işaret ederek, "Brezilya, Latin Amerika bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız ama bugün yaptığımız görüşmelerde, özellikle iş insanlarıyla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bizim potansiyelimizin çok gerisinde, dolayısıyla bizim hedeflerimiz büyük." diye konuştu.

İki ülke arasında birçok alanda ilişkilerin geliştiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Benim çocukluğumda herkes Brezilya dizilerini izlerdi ve o yıllarda Türkiye'de televizyon satışlarında rekorlar kırılmıştı. Çünkü Brezilya dizileri gündüz oynanıyordu ve herkes iş yerine Brezilya dizilerini izleyebilmek için televizyon almıştı. Yani bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1. sıradaysak ve dünyada 3'üncüysek bunda Brezilya dizilerinin büyük katkıları oldu. Tabii her şey değişiyor zamanla, şimdi tam tersine döndü. Brezilya'da ve Latin Amerika'da Türk dizileri izleniyor."

"Hem Brezilya'da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz"

Latin Amerika'da Türkçeye artan ilgiye dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hem Brezilya'da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü etkinliğini ve sayısını artırıyor. Ayrıca üniversitelerimiz arasında da gerçekten çok takdir ettiğimiz iş birliğini görüyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sao Paulo sadece Brezilya'nın değil Güney Amerika'nın önemli ticaret, finans, lojistik ve kültür merkezidir. Bölgedeki tek başkonsolosluğumuzun, tüm Latin Amerika, Orta Amerika dahil, burada olması tesadüf değildir. Bugün komşu ve dost ülkelerin başkonsolosları da aramızda demek ki sadece Türkiye'nin ilgisini çekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız"

Bakan Çavuşoğlu, yeni binasına taşınan Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun kapısının Türk vatandaşlarının yanı sıra Brezilya ve dost ülkelerin vatandaşları için de açık olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının özellikle yurt dışındaki vatandaşlar için 85'ten fazla konsolosluk hizmeti verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız. Hızlı programımızla, birçok hizmetimizi yapay zekayla 7 gün 24 saat anlayışıyla vermeye önümüzdeki günlerde başlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, 2019'da başlatılan dijital diplomasi inisiyatifini hatırlatarak, "Bugün yapay zekadan sadece konsolosluk hizmetlerinde değil dış politika gelişmelerinin tespiti, takip edilmesi ve analizleri konusunda da faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın bağımsızlığını kutlayan Çavuşoğlu, "Brezilya'nın bağımsızlığına giden yolda 21 Nisan Tiradentes Gününün önemini biliyorum. Hem Tiradentes Gününüzü hem de Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıl dönümünü canıgönülden kutluyorum. Yarın Brezilya'da yapacağımız görüşmeleri de sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu
SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu
SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu
SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 23:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: SAO PAULO - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement