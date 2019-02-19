Son Dakika Haberleri: Sao Paulo Karnavalı Hazırlıklarında Müzik Kurslarına Yoğun İlgi

Sao Paulo Karnavalı Hazırlıklarında Müzik Kurslarına Yoğun İlgi

7 dakika önce

Brezilya'da en az Rio Karnavalı kadar ilgi çeken Sao Paulo Karnavalı hazırlıkları devam ediyor.

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Brezilya'da en az Rio Karnavalı kadar ilgi çeken Sao Paulo Karnavalı hazırlıkları devam ediyor. Kentteki samba müziği okulları davul ve darbuka kursları düzenliyor. Bu yıl da kurslara yoğun ilgi var
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:34 

Brezilya, Sao Paulo, Dünya
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