Sao Paulo Karnavalı Hazırlıklarında Müzik Kurslarına Yoğun İlgi

Brezilya'da en az Rio Karnavalı kadar ilgi çeken Sao Paulo Karnavalı hazırlıkları devam ediyor.

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Brezilya'da en az Rio Karnavalı kadar ilgi çeken Sao Paulo Karnavalı hazırlıkları devam ediyor. Kentteki samba müziği okulları davul ve darbuka kursları düzenliyor. Bu yıl da kurslara yoğun ilgi var

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