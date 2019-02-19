Sao Paulo Karnavalı Hazırlıklarında Müzik Kurslarına Yoğun İlgi
7 dakika önce
Brezilya'da en az Rio Karnavalı kadar ilgi çeken Sao Paulo Karnavalı hazırlıkları devam ediyor.
Brezilya'da en az Rio Karnavalı kadar ilgi çeken Sao Paulo Karnavalı hazırlıkları devam ediyor. Kentteki samba müziği okulları davul ve darbuka kursları düzenliyor. Bu yıl da kurslara yoğun ilgi var
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:34
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