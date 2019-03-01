Şap aşılama kampanyası Yenişehir’den başladı
39 dakika önce
İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül tarafından başlatıldı.
İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası Bursa
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül
tarafından başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:30
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