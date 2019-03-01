Son Dakika Haberleri: Şap aşılama kampanyası Yenişehir’den başladı

Şap aşılama kampanyası Yenişehir’den başladı

39 dakika önce

İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül tarafından başlatıldı.

Şap aşılama kampanyası Yenişehir’den başladı, System.String[]
İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül tarafından başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:30 

Hamit Aygül, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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