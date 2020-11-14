Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika

Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor

14.11.2020 12:22

Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor Besiciler şap aşısı konusunda uyarıldı Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şap hastalığın karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor

Besiciler şap aşısı konusunda uyarıldı

ERZURUM - Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şap hastalığın karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkeler arasında canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen Şap hastalığına karşı il genelinde adeta seferberlik ilan eden Tarım Müdürlüğü ekipleri, aşılamanın yapılmaması halinde büyük çapta ekonomik kayıplara neden olunabileceğini belirterek besicileri uyardı.

Büyükbaş hayvanlara tatbik edilmeye başlanan Şap aşılarının yerinde yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Yakutiye İlçesinde bulunan besi çiftliğine giderek şap aşılamalarını yerinde inceledi.

İl Müdürü Akar, Erzurum'un 827 bin büyükbaş hayvan, 800 bine yakın da küçükbaş hayvanı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla hayvan sağlığı da bizim için çok önemlidir. Burada İl dışına yapılan hayvan sevkiyatlarını da düşünerek buralarda bulunan hayvanların sağlığı da bir o derece önemlidir. Küçük bir es geçme durumunda ülkemizde bu tür hastalıkların yayılması oluşur. Bunun önüne geçmek için hayvanlara Şap aşısı uygulamasını çok önemsiyoruz aynı zamanda da bu aşıların yapılması mecburidir. Yıl içerisinde bizlerin hayvan hastalık ve sağlıkları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yılda 3 milyona yakın hayvan aşıları bunun yanı sıra da 3 milyon hayvanın da sağlık tarama çalışmaları yapıyoruz. Hayvanlara yalnızca Şap aşısı uygulamıyoruz bunun yanı sıra Brusella aşısı, Kuduz aşısı, Şarbon aşısı gibi aşılama çalışmaları da yapıyoruz. Aşı çalışmalarında önem verdiğimiz bir aşılama şekli Şap aşılamasıdır. Şap hastalığı özellikle çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Özellikle yaşı küçük hayvanlarda ölümle sonuçlanan sonuçlar oluşur. Bu hastalık bulaş olması neticesinde süt, et ve iş gücü kayıplarına sebep olur. Halk arasında bu hastalığa bazı yerlerde Dabak'ta denilir. Aşı yapılması mecburidir. Görevli personel sabah saat 05.00 te aşılama çalışmalarına başlar bu çalışmalar çok zaman gece yarılarına kadar da devam eder. Hastalığın en önemli belirtileri ilk etapta hayvanda 40 veya 41 derecelere varan ateşleri yükselir, iştahsızlık, durgunluk, sürüden geriye kalmalar, bir hayvan işletme içerisinde ise hayvanda ağızda ve tırnak aralarında yarıklar oluşur. Memelerinde oluşan hastalıkta yavrusuna süt emziremez, süt sağımda zorlanır, bu hastalık ihbarlı bir hastalık olduğu içindir ki mutlaka il veya ilçe müdürlüklerine bilgi verilmesi gerekir. Direk ilaçlı bir tedavisi yok. Hayvana antibiyotik verilen hastalık belli bir süre durdurula bilir. Hastalık belli bir süre durduktan sonra sodalı su, çamaşır suyu ile yaralar yıkanarak temizlenir. Hastalık belli bir süre sonra da atlatılır. Genç hayvanlarda bu hastalık sıkıntı oluşturur" diye konuştu.

Hastalığın yayılma yolları

Akar, hastalığın yayılma yollarının ilk başta hayvan kaynaklı yani hayvanların direk birbirleri ile temasta olmalarından kaynaklandığını ifade ederek, "Bu tür hayvanlardan elde edilen süt, hayvandan alınan spermlerin başka hayvanlarda kullanılmasıdır.Hasta hayvanların yediği yem ve atıkların sağlam hayvanlara verilmesi. İkinci bir yolu da hayvanların tedavisinde kullanılan aletlerin ortak kullanılması. Ahırlarda bulunan kuşlarda bu tür hastalıkların yayılmasına sebep olur. Ahırlara giren kişiler kesinlikle dezenfekte olmaları şarttır. Hastalık taşıyanlar ahırlara girmemeli. Hayvan bakıcıları dışında çok kimselerin hayvanlarla temas etmemeleri gerekir" dedi.

Şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu anlatan Akar açıklamasını şöyle sürdürdü; "İhbarı mecburi bir hastalıktır. Hastalığın görülmesi halinde kesinlikle il veya ilçe müdürlüklerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Bunun en önemli korunma şekli aşılamadır. Yılda iki kere 6 ay aralıklarla aşılama yapılır. Aşısı yapılmayan hayvan ahırlara alınmadan önce kesinlikle 15 gün diğer hayvanlardan ayrı tutulması yani karantina da tutulması gerekir. Enfekte olan meralara salım yapılmamalı. Görevliler hayvanların yanına girerken elbiseleri kesinlikle değiştirmeleri gerekir.

Hastalıkla mücadele çok zaman zor olur. Hastalığın 7 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra onlarca da alt çeşitleri bulunmaktadır. Bakanlığın geliştirdiği 4 çeşitle mücadele veriyoruz. Şap aşılaması yapılmaması halinde ekonomik, siyasi ve aynı zamanda da ticari kayıplara sebep olur, ayrıca hayvanlara kesinlikle aşı yapılması lazım. Görevli personelimiz her yerde aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Aşılama yaptırmayan hayvan sahipleri hakkında cezai işlemler de uygulanmaktadır. Hayvanlara bulundukları yerlerde aşılama yapılmazsa il dışına çıkan hayvanlar vasıtasıyla bu hastalık diğer yerlere de bulaşır."

İşletme sahibi Fahrettin Albayrak aşılama çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Bizler büyükbaş hayvan işletmeciliği yapıyoruz. Bizlerin yanında olan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizlere destekleri devam ediyor. İşletmemizde de hayvanlara şap aşılaması yapılıyor. Tarım İl Müdürlüğü hayvanların her tür bakımlarını yapıyorlar" diye konuştu.

Akar, aşılama çalışmalarının periyodik olarak önümüzdeki günlerde sürdürüleceğini belirtti.

Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor
Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor
Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor
Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor

Osman Akar, Yakutiye, Erzurum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şap aşısı çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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