Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Nesip Çelik isimli veteriner hekim, ineğe şap aşısı yapmak istedi. Ancak huysuzlanan hayvan, şiddetli bir tekme darbesiyle hekim Çelik'in çenesini ve dişlerini kırdı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı.
Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Nesip Çelik'in yüzüne aldığı darbeyle yaralandığı fotoğraf, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" notuyla paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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