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Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı - Son Dakika

Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı

14.10.2021 14:22
Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen inek, tekme attığı veterinerin çenesini kırdı. Talihsiz veteriner anında tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da Nesip Çelik isimli veteriner hekim, ineğe şap aşısı yapmak istedi. Ancak huysuzlanan hayvan, şiddetli bir tekme darbesiyle hekim Çelik'in çenesini ve dişlerini kırdı.

DUDAKLARI PATLADI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı.

VETERİNER HEKİMLER ODASI PAYLAŞTI

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Nesip Çelik'in yüzüne aldığı darbeyle yaralandığı fotoğraf, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" notuyla paylaşıldı.

Şap aşı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı
Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı

Viranşehir, Şanlıurfa, Veteriner, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı - Son Dakika


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