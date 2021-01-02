Şap hastalığı uyarısı - Son Dakika

Şap hastalığı uyarısı

02.01.2021 17:25
Şap hastalığı uyarısı, System.String[]

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaban domuzlarında şap hastalığı görülmesi üzerine yetiştiricileri uyardı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaban domuzlarında şap hastalığı görülmesi üzerine yetiştiricileri uyardı.

Hayvanların bir süre mera alanlarına çıkarılmaması gerektiğine dikkat çeken Özçalık, "İlimizdeki büyükbaş hayvanların tamamı aşılanmış olsa da farklı suşu ihtimaline karşı hayvanlarınızı bir süre meraya çıkarmamanız önem arz ediyor" dedi.

Yabani hayvanlardan alınan numunelerin laboratuvara gönderileceğini belirten Özçalık, "Üreticilerimizin işletmelerini dezenfekte etmeleri önemli bir tedbir olacaktır. Bu arada meralarımız da dinlenmiş olarak yeni sezona daha güçlü girecektir. Bizlere haber veren avcı dostlara teşekkür ederken, yetiştiricilerimize hastalıksız bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Şap hastalığı uyarısı

Orhan Özçalık, Kütahya, Yaban, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şap hastalığı uyarısı - Son Dakika


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