Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar

Temmuz ayının başında Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan şap hastalığı, özellikle Ardahan ve ilçelerinde büyük bir krize dönüştü. Bölgedeki hayvancılık sektörü, art arda yaşanan hayvan ölümleriyle sarsıldı.

TEK GEÇİM KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Hayvancılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaş, hastalığın yayılmasıyla birlikte hayvanlarının telef olmasına çaresizce tanıklık ediyor. Şap salgını nedeniyle yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın hayatını kaybetmesi, üreticileri ekonomik anlamda çıkmaza sürükledi.

BÖLGEYE ACİL DESTEK LAZIM

Bölgedeki üreticiler, hastalığın yayılma hızına dikkat çekerken yetkililerden acil önlem ve destek talebinde bulunuyor. Veteriner hekimler, salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina önlemlerinin sıkılaştırılması, yaygın aşılama programlarının uygulanması ve bölgeye ilaç desteği sağlanması gerektiğini vurguluyor. Ardahan'da yaşanan durum, ülke genelindeki hayvancılık sektörü için de alarm niteliği taşıyor. Üreticiler, daha fazla hayvan kaybı yaşanmadan devletin hızlıca harekete geçmesini istiyor. Aksi halde hem et hem süt üretiminde ciddi bir kriz kapıda.

ŞAP HASTALIĞI

Şap hastalığı, özellikle çift tırnaklı hayvanları etkileyen, son derece bulaşıcı ve ekonomik açıdan yıkıcı bir viral hastalıktır. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarda görülür ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar için ciddi bir tehdittir.

HANGİ HAYVANLARI ETKİLİYOR?

Sığırlar (inek, dana)

Koyunlar ve keçiler

Domuzlar

Yaban hayvanları (geyik, antilop gibi)

BULAŞMA YOLLARI

Hasta hayvanların salya, süt, dışkı ve idrarıyla doğrudan temas

Havanın solunması yoluyla (aerosol)

Enfekte yem, su, ekipman ve araçlarla dolaylı temas

İnsanlar ve diğer hayvanlar aracılığıyla taşınabilir

BELİRTİLERİ