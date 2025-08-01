Temmuz ayının başında Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan şap hastalığı, özellikle Ardahan ve ilçelerinde büyük bir krize dönüştü. Bölgedeki hayvancılık sektörü, art arda yaşanan hayvan ölümleriyle sarsıldı.
Hayvancılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaş, hastalığın yayılmasıyla birlikte hayvanlarının telef olmasına çaresizce tanıklık ediyor. Şap salgını nedeniyle yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın hayatını kaybetmesi, üreticileri ekonomik anlamda çıkmaza sürükledi.
Bölgedeki üreticiler, hastalığın yayılma hızına dikkat çekerken yetkililerden acil önlem ve destek talebinde bulunuyor. Veteriner hekimler, salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina önlemlerinin sıkılaştırılması, yaygın aşılama programlarının uygulanması ve bölgeye ilaç desteği sağlanması gerektiğini vurguluyor. Ardahan'da yaşanan durum, ülke genelindeki hayvancılık sektörü için de alarm niteliği taşıyor. Üreticiler, daha fazla hayvan kaybı yaşanmadan devletin hızlıca harekete geçmesini istiyor. Aksi halde hem et hem süt üretiminde ciddi bir kriz kapıda.
Şap hastalığı, özellikle çift tırnaklı hayvanları etkileyen, son derece bulaşıcı ve ekonomik açıdan yıkıcı bir viral hastalıktır. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarda görülür ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar için ciddi bir tehdittir.
Son Dakika › Çevre › Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar - Son Dakika
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