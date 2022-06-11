20 yıldır Türkiye'nin dijital dönüşümünde aktif rol oynayan SAP Türkiye'nin davetiyle SAP Sapphire Madrid etkinliğine katıldık. Sapphire Madrid etkinliğinde bahsedilen konular ile ilgili video hazırladık.

SAP Sapphire Madrid etkinliği nasıl geçti?

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda SAP tarafından düzenlenen Sapphire Madrid'den bahsettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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SAP, dünyayı akıllı ve sürdürülebilir şirketlerden oluşan bir iş ağına dönüştürmek için kuruldu. Kurumsal uygulama ve yazılım sektörünün öncü firmalarından biri olan SAP, 2 yıldır pandemi nedeniyle düzenlenmeyen etkinlikte profesyoneller ile bir araya geldi.

AWS kullanımı Türkiye'de neden yaygınlaştı?

Dijital dönüşüm, etkinlikte en çok dikkat çeken konu başlıkları arasında yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte firmalar, neredeyse tüm işlemleri çevrimiçi ortamda gerçekleştirmeye başladı. Müşteri deneyimi, finans yönetimi, tedarik zinciri, bulut bilişim ve insan kaynakları gibi alanlarda yenilikçi çözümler konuşuldu.

AWS, Trigology ve SOCAR gibi birçok firmanın katıldığı etkinlik, önemli anlara ev sahipliği yaptı. Ülkemizde de birçok firma, SAP tarafından geliştirilen ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımını aktif olarak kullanıyor.

SAP Sapphire Madrid etkinliğine katılmak için Türkiye'den gelen firmalar ile de sohbet ettik. SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı, "Dünya'da gözlemlediğimiz yeni iş modellerinin bulunması, hızlı değişen koşullara adaptasyon ve bunun getirdiği büyüme baskısı, günümüz şirketlerinin en büyük problemi arasında yer alıyor. SAP olarak, şirketlerin esnek ve dijital modellere geçmesi için çalışma yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.