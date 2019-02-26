SAP Türkiye Üst Üste 4'üncü Kez "En İyi İşveren" Sertifikası ile Ödüllendirildi

Top Employers Türkiye sertifikasının yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu sertifikalarını da bu yıl dördüncü kez almaya hak kazanan SAP Türkiye, başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. SAP, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Top Employers Global 2019 Sertifikasını alarak, tam 24 ülke ve 4 bölgede "En İyi İşveren" seçildi.

İnsan Kaynakları'na getirdiği yenilikçi yaklaşımla alanının en seçkin kuruluşlarınca ödüllendirilen SAP Türkiye, 2019 yılına da ödüllerle başladı. Her yıl uluslararası çapta düzenlediği araştırmayla uçtan uca yetenek yönetimi süreçlerini başarıyla yürüten, çalışanları için keyifli bir çalışma ortamı ve yaratıcılığın, dinamizmin, çeşitliliğin önemli olduğu bir şirket kültürü oluşturan işverenleri belirleyen Top Employer Institute, bu yıl üst üste dördüncü kez SAP Türkiye'yi "En İyi İşveren" sertifikasına layık gördü. SAP Türkiye coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'nun da ayrı ayrı En İyi İşvereni sertifikalarını kazandı. Uluslararası alanda ise SAP, aralarında Türkiye'nin de olduğu 24 ülkede ve 4 bölgede "En İyi İşveren" sertifikasını alarak, İnsan Kaynakları uygulamalarında dünya liderliği konumu pekiştirdi. SAP, Global Top Employers 2019?Sertifikasını almaya hak kazanan 14 kurulış arasında yer aldı.

Top Employers Sertifika Süreci

SAP Türkiye İnsan Kaynakları süreçleri Top Employers Institude tarafından 600 farklı uygulamaya dokunan 10 ana başlıkta toplanan 100 soru ile değerlendirildi. Değerlendirmeye tabi ana başlıkları Yetenek Yönetimi Stratejisi, İşgücü Planlama, İşe Alım, Oryantasyon, Öğrenme ve Gelişim, Performans Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Kariyer Yönetimi ve Yedekleme, Ücretlendirme ve Ek Yararlar ve Şirket Kültürü oluşturuyor.

SAP Türkiye ve SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnovasyon ve Dijital İş Hizmetleri Bölümlerinin İK Direktörlüğü görevini yürüten Hande Genç, SAP' nin En İyi İşveren sertifikasını almasının arkasında yatan sırrın uçtan uca entegre, mobil erişimli ve sade İnsan Kaynakları süreçleri tasarlamaları olduğunu söyledi. Hande Genç, kurum kültürü ve işin gerekleri ile paralellik gösteren insan kaynakları süreçlerinin çalışanlar tarafından daha fazla sahiplenildiğini söyledi.

Herkesin kendi deneyimlerini, fikirlerini ve bakış açısını rahatlıkla ortaya koyduğu; farklılıklardan ve çeşitlilikten beslenen bir şirket kültürüne sahip olan SAP, sadece 2018 yılı boyunca başarılı insan kaynakları uygulamalarıyla tam 175 ödüle layık görüldü. Hande Genç, bu ödüllerin "mutlu çalışanlar yaratmak için tasarladıkları süreçlerin başarılı ve çalışanlar tarafından sahiplenilerek uygulanıldığının göstergesi olduğunu belirterek: "Bizler için oldukça gurur verici bir başarı. SAP Türkiye olarak İnsan Kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirirken, insan odaklı uygulamaları hayata geçiriyor ve şirket kültürümüzü çalışanlarımıza sunduğumuz yenilikçi yaklaşımlarla inşa ediyoruz. Bu yıl da bizi "En İyi İşveren" olarak gururlandıran Top Employers Institute'a teşekkür ediyoruz." dedi.

SAP SE Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Stefan Ries ise "Birçok ülkede ve bölgede 2019 "En İyi İşveren" sertifikasını almaktan dolayı onur duyuyoruz. Bu başarı, çalışanlarımıza yaşattığımız pozitif deneyimlerin gurur verici bir çıktısı. Tüm çalışanlarımıza, kendileri gibi olabilecekleri ve beraberlerinde getirdikleri farklılıları kullanabilecekleri bir çalışma ortamı sunmak istiyoruz" dedi.

SAP Üst Üste İkinci Defa Global Ödülün de Sahibi Oldu

Şirketler, Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren sertifikasını alabilmek için oldukça titiz ve tarafsız bir araştırmaya tabi tutuluyor. İnsan kaynakları yaklaşımını inceleyen kapsamlı bir denetim ile şirket, yetenek stratejisi, işgücü planlaması, işe yerleştirme, öğrenme ve gelişim, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, sunulan yan haklar ve avantajlar, kurum kültürü gibi alanlarda değerlendiriliyor. Araştırma kapsamında uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerinin analiz edildiği SAP, yenilikçi uygulamalarıyla, bir kez daha dünyanın en iyi işverenleri arasında yer aldı ve Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Filipinler, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de de 'En İyi İşveren' sertifikasını almaya hak kazandı. SAP ayrıca Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te de bölgesel olarak "En İyi İşveren" seçildi.