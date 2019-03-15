Son Dakika Haberleri: SAP Türkiye, üst üste 4’üncü kez “En İyi İşveren” oldu

SAP Türkiye, üst üste 4’üncü kez “En İyi İşveren” oldu

1 saat önce

SAP Türkiye, Top Employers Institute tarafından bu yıl da "En İyi İşveren" sertifikası ile ödüllendirildi.

SAP Türkiye, üst üste 4’üncü kez “En İyi İşveren” oldu, System.String[]
SAP Türkiye, Top Employers Institute tarafından bu yıl da "En İyi İşveren" sertifikası ile ödüllendirildi. Top Employers Türkiye sertifikasının yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu sertifikalarını da bu yıl dördüncü kez almaya hak kazanan SAP Türkiye, başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:50 

Orta Doğu, Avrupa, Türkiye, Ekonomi
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