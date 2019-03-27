Sapan' Cinsi Köpek Balığını Avlayana 1635 TL Ceza

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Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı