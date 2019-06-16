Son Dakika Haberleri: Sapanca 5. Ultra Dağ Maratonu başladı
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Sapanca 5. Ultra Dağ Maratonu başladı

1 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Sapanca 5. Ultra Dağ Maratonu başladı, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla başladı.
Sapanca Belediyesi, Limit Sensin Platformu ve bölgedeki bir otelin işbirliğiyle bu yıl 5'inci kez gerçekleşen 'Sapanca Ultra Dağ Maratonu' yaklaşık bin 200 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarış öncesinde start alanına gelen Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, sporculara başarılar diledi. Kırkpınar sahilinden başlayan Sapanca Ultra Dağ Maratonu'nda sporcular şehir hayatından uzaklaşarak Sapanca'nın doğal güzellikleri ile baş başa kalma şansı yakaladı.
Sapanca Ultra Dağ Maratonu Organizatörü Ali Cem Aktaş, "Ultra Sapanca Dağ Maratonuna, yerli ve yabancı olmak üzere 41 farklı şehir, 14 farklı ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı. Sporcular 60K ve 40K kategorilerinde uzun etap, 13K ve 6K kategorilerinde ise kısa etap koşacaklar. Keyifli bir alan. Sapanca halkına, destekçilerimiz ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.
Maratona katılmak için Adıyaman'ın Samsat ilçesinden gelen sınıf öğretmeni Murat Ertan, "Şimdiye kadar 4 üniversite bitirdim. Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı kısmının çok okuyan kısmı benim için bitti. Şu anda çok gezme kısmındayım" diye konuştu. 
Maratona İstanbul'dan katıldığını ve 12 yıldır koştuğunu belirten doktor Nevin Ekşi ise, "Bu yarışı devamlı takip ediyorum. Yoğun tempo içerisinde hem çalışıyorum hem de fırsat buldukça bu tür etkinliklere katılıyorum" dedi. 


- Sapancasakarya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Sapanca Belediyesi, Sapanca, Spor
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