Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika
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Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı

10.07.2023 13:40

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi, daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahla vuruldu. Olay sırasında toplantı halinde olan kurul üyesi acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö., daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından, Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahla vuruldu.

Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

TOPLANTI SIRASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Sapanca Belediyesi Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö., Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in yanına gitti. Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Ö., silahlı saldırıya uğradı.

Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

ACI İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Burhan Ö.'nün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi. Makam odasında bacağından vurulan Burhan Ö., acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Burhan Ö. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika
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