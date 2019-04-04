Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Tebrikleri Kabul Ediyor

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Tebrikleri Kabul Ediyor

49 dakika önce

31 Mart seçimlerinde Sapanca Belediye Başkanlığı'na seçilen Özcan Özen, makamında tebrikleri kabul ediyor.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Tebrikleri Kabul Ediyor, System.String[]

3 Nisan Çarşamba günü mazbatasını alan ve Belediye Başkanlığı görevine başlayan Özen, başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul ediyor, ziyarete gelenlerle sohbet edip talepleri dinliyor.

Kendisine gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen,yeni dönemde birlikte gelecek nesillere daha yakışır bir Sapanca inşa edeceklerini ve kapısının her daim halkına açık olduğunu söyledi.

Özen'in makamı boş kalmıyor

Başkan Özen, "Bizler hizmet için buradayız. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, personelimle beraber, Sapanca halkımıza en güzel hizmetleri vermeye en güzel projeleri üretmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz,bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Halka hizmet hakka hizmet düsturu ve gönül belediyeciliği anlayışı hizmet etmek bizim için bir şereftir. Halkımızın teveccühüne layık olacak bir şekilde inşallah en güzel hizmetleri ve projeleri Cenabı Allah'ın izniyle yapma çabası içinde olacağız.

Görev devir tesliminden itibaren makamı boş kalmayan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ziyaretine gelen vatandaşlarla tek tek fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:18 Kaynak: Bültenler

Macit Özcan, Sapanca, Güncel
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