Sapanca Belediye Başkanının Makam Odasında Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö'nün tabancayla yaralanmasına ilişkin aranan zanlı E.Ö, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Önceki gün, iddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, ziyarete gittiği Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makamında, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılaşması sonucu tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanındaki tabancayla B.Ö'ye ateş etmişti.

Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.