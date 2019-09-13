Sapanca Belediyesi aşure dağıttı

Sapanca Belediyesi, aşure günü vesilesiyle Sapanca Belediyesi Kapalı Pazaryeri, Yeni Camii, Güner Ekici Parkı ve Muhammet Safitürk Parkı'nda toplam 5 bin kişiye aşure dağıttı.



Sapanca Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl da, Sapanca Belediyesi Kapalı Pazaryeri, Yeni Camii, Güner Ekici Parkı ve Muhammet Safitürk Parkı'nda yapıldı. Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen aşure dağıtımını Güner Ekici Parkı'nda Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aşure programına katılan misafirlere kendi elleriyle aşure dağıtan Başkan Özen, "Muharrem Ayı dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı bu sebeple farklı noktalarda aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik" dedi.



Aşurelerini Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in elinden alan vatandaşlar da teşekkür ederek, bu geleneğin yaşatılmasını istedi. - SAKARYA