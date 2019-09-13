Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Sapanca Belediyesi aşure dağıttı

19 dakika önce

Sapanca Belediyesi, aşure günü vesilesiyle Sapanca Belediyesi Kapalı Pazaryeri, Yeni Camii, Güner Ekici Parkı ve Muhammet Safitürk Parkı'nda toplam 5 bin kişiye aşure dağıttı.

Sapanca Belediyesi aşure dağıttı, System.String[]

Sapanca Belediyesi, aşure günü vesilesiyle Sapanca Belediyesi Kapalı Pazaryeri, Yeni Camii, Güner Ekici Parkı ve Muhammet Safitürk Parkı'nda toplam 5 bin kişiye aşure dağıttı.


Sapanca Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl da, Sapanca Belediyesi Kapalı Pazaryeri, Yeni Camii, Güner Ekici Parkı ve Muhammet Safitürk Parkı'nda yapıldı. Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen aşure dağıtımını Güner Ekici Parkı'nda Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Aşure programına katılan misafirlere kendi elleriyle aşure dağıtan Başkan Özen, "Muharrem Ayı dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı bu sebeple farklı noktalarda aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik" dedi.


Aşurelerini Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in elinden alan vatandaşlar da teşekkür ederek, bu geleneğin yaşatılmasını istedi. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Yeni Camii, Pazaryeri, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?
Son Dakika: İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti Pegasus Kırgızistan'daki iştirakini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]