Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor

Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Sapanca Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Sapanca Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.


Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in projesi olan yeni doğmuş bebeklere yönelik ziyaretler ilçe genelinde devam ediyor. Sapanca'da ikamet eden ailelerin sevincine "Hoşgeldin Bebek" projesiyle ile ortak olan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yeni doğan Sapanca'lı bebeklerin kalplerine hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren dokunuyor. Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü' ne bağlı personel tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde yeni bebek sahibi olan vatandaşlara Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in, tebrik mektubu ile bebeklerin ihtiyaçları için hazırlanan bebek çantaları hediye ediliyor.


Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Özen, "İlçemizde hayata gözlerini açan 79 bebeğe merhaba dedik ve demeye de devam edeceğiz. Projelerimizin hayata geçirilmesinde sosyal sorumluluk anlamındaki projeler birincil hedefimiz. Yavrularımız ile birlikte ailelerimiz ile tanışarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin zor zamanlarında ve mutluluklarında yanlarında olmaya çaba gösteriyoruz" diye konuştu.


Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında ziyaretlerinden dolayı memnun kaldıklarını dile getiren aileler, katkıları ile bu projeyi hayata geçirdiği için Başkan Özen'e ve Sapanca Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - SAKARYA

Sapanca Belediyesi, Macit Özcan, Sapanca, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden samimi itiraf: Birbirimizi görmeyince kuduruyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:49:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesi, bebek ziyaretlerine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]