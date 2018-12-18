Sapanca Belediyesi Çizgi Film Etkinliği Devam Ediyor

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin aldığı kararla düzenlemiş olduğu çizgi film etkinliği "Sevimli Hayalet" gösterimi iki torumda gerçekleşecek. Sinema etkinliğinin ilki 22 Aralık Cumartesi günü saat 14:00 da ikincisi 23 Aralık Pazar günü saat 14:00 da Sapanca Turizm Fakültesi'nde gösterime sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Çocuklarımızı sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinliğe daha önce katılımın yoğun olmasından dolayı 2 gün olarak planladığı bilgisi verildi. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer "Her şey çocuklarımız için. Sapanca Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize yönelik eğitim ve öğretime hizmet ve yatırımlara önem veriyoruz. Bu güne kadar yapılan çalışmalarımızda bu düşüncemizin izleri mevcuttur. Çocuk Meclisimiz tarafından böyle bir etkinliği hayata geçirip, düzenli olarak çocuklarımızı sinema ile buluşturmaya devam ediyoruz. Gördük ki bu program ilçemizdeki çocukların beğenisini aldı ve bize de bu etkinliği devam ettirmek düştü. Ücretsiz gerçekleşecek olan çocuk sinema gösterimize tüm çocuklarımızı davet ediyoruz "dedi.