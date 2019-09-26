Sapanca'da doğan bebeklere "Hoş geldin bebek" diyerek ailelerin sevincine ortak olan Sapanca Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi'yle 68 aileye misafir oldu.



Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Hoş Geldin Bebek Projesi, günden güne daha fazla aileye ve bebeğe ulaşıyor. Hoş Geldin Bebek Ekibi tarafından, yeni doğan bebeklerin ailelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde, "Hoş geldin bebek Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Sapanca'da hayat buldun. Bu ilçenin insanı olarak seninle çok ortak yanımız var. Sapanca'da seninle aynı havayı soluyacağız ve aynı yollarda yürüyeceğiz. Sen büyüyünceye kadar, ortak yaşantımızın daha kaliteli olmasını sağlamak da biz yerel yöneticilerin görevidir. Ailene ve vatanına hayırlı bir evlat olarak yetişmeni ve bu vatan için bizlerden daha çok şey başarabilmeni, sağlıklı ve uzun bir hayat sürmeni canı gönülden diliyoruz" diyen yetkililer, bebek sevincine ortak oldukları ailelere Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in mesajını iletiyorlar.



Yeni doğan bebeği olan ailelere gerçekleştirilen ziyaretler; üçlü biberon seti, ıslak mendil, mama önlüğü, mama kaşığı, bebeğin ilk kullanımına uygun çatal seti gibi bir bebeğin ihtiyaçlarına bir nebzede olsa kapsayacak malzemelerin bulunduğu hediye paketi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buluyor. Sapanca genelinde kırsal ya da merkez mahalle ayrımı yapmadan, özveriyle çok sayıda aileye ulaşılarak 68 bebeğe "hoş geldin bebek" denilen projeye, günden güne ilgi de artıyor. Müdürlüğe gelen yeni doğan listesinin haricinde 0 850 224 54 54 numaralı telefondan ve sosyal medya hesaplarından ailelerin taleplerine cevap veren Hoş Geldin Bebek Ekibi, sık sık şehir dışındaki ailelerden de talep görüyor. Gelen taleplere bu projenin sadece Sapanca genelinde olduğu hatırlatıyorlar.



İlçe sınırlarındaki tüm mahallelere eşit hizmet anlayışından hareketle, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üreterek, Sapanca halkının sevincine ve kederine her zaman ortak olmaya çalıştıklarını söyleyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, çok olumlu geri dönüşüm alan Hoş Geldin Bebek projesi ile ilgili şunları aktardı. Başkan Özen, "Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen ve seçim vaatlerimiz arasında olan Hoş Geldin Bebek Projesi, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olmakla birlikte halkımızdan da takdirini görmeye davam ediyor. Bu kapsamda 68 bebeğimize ve 68 ailemize ziyaretler yapıldı. Her gün büyüyen bir aile olarak geleceğe daha umutla bakıyoruz. Ziyaretler vesilesiyle aynı zamanda talep ve önerileri bir fiil birinci ağızdan alıp çözüme kavuşturma imkanı da buluyoruz. Tüm bebeklerimizin Sapanca ailesine hayırlı ve sağlıklı uzun ömürleri olmasını diliyorum. Sapanca'mız yeni doğan yavrularımızla büyüyor. Sapanca Belediyesi olarak insana değer veren sosyal sorumluluk projeleriyle, halkımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA