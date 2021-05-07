Sapanca Belediyesi'nden gençlere yönelik yarışma - Son Dakika

Sapanca Belediyesi'nden gençlere yönelik yarışma

07.05.2021 16:04
Sapanca Belediyesi'nden gençlere yönelik yarışma, System.String[]

Sapanca Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik sosyal medya üzerinden "Sapanca ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.

Sapanca ve Gençlik

Sapanca Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan daha önce ilk öğretim çocukları olduğu gibi şimdi de gençleri ödüllü online yarışmalarla buluşturmaya devam ediyor. Gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalar kapsamında "Sapanca ve Gençlik" temalı online kompozisyon yarışması düzenledi.

Gençlerimiz "Sapanca ve Gençliği kaleme" alacaklar

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Sapanca ve Gençlik" temalı yarışmamızda gençler; yaşadıkları semtin tarihi, sanatsal, kültürel değerleri ya da ilçemizin kendilerinde bıraktıkları izlenimleri, güzellikleri, doğası, avantajları ya da yapılmasını düşündükleri farklı fikirlerini kompozisyonlarına yansıtacaklar. İnanıyorum ki bu yarışma sonucundan gelen eserleri okuduğumuzda Sapanca izlenimlerini kaleme almış gençlerimizle gurur duyacağız. Yaşadığı yerin farkında ve farkındalıklarını kaleme döken gençlere sahip olduğumuza inanıyorum. Haydi gençler Sapanca ve Gençliği kaleme alın" dedi ve tüm gençleri yarışmaya katılmak için davet etti.

Yarışmaya Sapanca'daki lise öğrencileri katılacak

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompozisyon yarışması Sapanca'daki lise öğrencilerine açık olacak. Yarışmada ilk 3'e girenlere çeşitli ödüller verileceği aktarıldı.A4 formatındaki kâğıtlara yazılacak kompozisyonun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, okulu ve telefon numarası yazılarak metnin fotoğrafı çekilerek, 0 534 834 46 76 numaralı whatsapp hattına göndererek yarışmaya katılım sağlanabilecek. Yarışmaya katılım şartları; Yarışmaya Sapanca'daki lise öğrencileri katılacaktır. Eserler, tamamlandıktan sonra belediyemizin 0 534 834 46 76 nolu hattına isim ve adres bilgileri eksiksiz yazıldıktan sonra fotoğraf çekip numaraya yollanacak. Eserler herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır. Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir. Yarışmaya; katılacak olan öğrenciler, beyaz çizgisiz kâğıt kullanacak, yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edecektir. Bilgisayar ya da el yazısı (okunaklı ve anlaşılır olma şartıyla) isteğe bağlıdır. Katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulu ve sınıfı eserin sağ alt köşesine yazılacaktır. Son başvuru tarihi; 21 Mayıs 2021'dir. Yarışma sonucu Sapanca Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacaktır.

Sosyal Medya, Özcan Özen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sapanca Belediyesi'nden gençlere yönelik yarışma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti

Son Dakika Haberleri
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
16:52 ''Age Games'' isimli yerli oyun 7 milyon dolarlık dev yatırımla zirveye tırmanıyor!
16:43 Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti!
16:28 Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak
16:09 Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
16:05 Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi         
17:21
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil         
17:13
Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur         
17:11
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi         
16:00
Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı         
15:22
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 17:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sapanca Belediyesi'nden gençlere yönelik yarışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement