Sapanca Belediyesi'nden gençlere yönelik yarışma - Son Dakika

Sapanca ve Gençlik

Sapanca Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan daha önce ilk öğretim çocukları olduğu gibi şimdi de gençleri ödüllü online yarışmalarla buluşturmaya devam ediyor. Gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalar kapsamında "Sapanca ve Gençlik" temalı online kompozisyon yarışması düzenledi.

Gençlerimiz "Sapanca ve Gençliği kaleme" alacaklar

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Sapanca ve Gençlik" temalı yarışmamızda gençler; yaşadıkları semtin tarihi, sanatsal, kültürel değerleri ya da ilçemizin kendilerinde bıraktıkları izlenimleri, güzellikleri, doğası, avantajları ya da yapılmasını düşündükleri farklı fikirlerini kompozisyonlarına yansıtacaklar. İnanıyorum ki bu yarışma sonucundan gelen eserleri okuduğumuzda Sapanca izlenimlerini kaleme almış gençlerimizle gurur duyacağız. Yaşadığı yerin farkında ve farkındalıklarını kaleme döken gençlere sahip olduğumuza inanıyorum. Haydi gençler Sapanca ve Gençliği kaleme alın" dedi ve tüm gençleri yarışmaya katılmak için davet etti.

Yarışmaya Sapanca'daki lise öğrencileri katılacak

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompozisyon yarışması Sapanca'daki lise öğrencilerine açık olacak. Yarışmada ilk 3'e girenlere çeşitli ödüller verileceği aktarıldı.A4 formatındaki kâğıtlara yazılacak kompozisyonun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, okulu ve telefon numarası yazılarak metnin fotoğrafı çekilerek, 0 534 834 46 76 numaralı whatsapp hattına göndererek yarışmaya katılım sağlanabilecek. Yarışmaya katılım şartları; Yarışmaya Sapanca'daki lise öğrencileri katılacaktır. Eserler, tamamlandıktan sonra belediyemizin 0 534 834 46 76 nolu hattına isim ve adres bilgileri eksiksiz yazıldıktan sonra fotoğraf çekip numaraya yollanacak. Eserler herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır. Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir. Yarışmaya; katılacak olan öğrenciler, beyaz çizgisiz kâğıt kullanacak, yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edecektir. Bilgisayar ya da el yazısı (okunaklı ve anlaşılır olma şartıyla) isteğe bağlıdır. Katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulu ve sınıfı eserin sağ alt köşesine yazılacaktır. Son başvuru tarihi; 21 Mayıs 2021'dir. Yarışma sonucu Sapanca Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacaktır.