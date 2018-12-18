Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesi'nden "Sağlıklı Gelecek İçin" Seminer

Sapanca Belediyesi'nden "Sağlıklı Gelecek İçin" Seminer

56 dakika önce

Sapanca Belediyesi, Sapanca Kaymakamlığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü anne adaylarına yönelik "Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Gebelik" konulu seminer düzenliyor.

Sapanca Belediyesi'nden

Anne ve adaylarının sağlıklı gebelik geçirmeleri hakkında bilinçlendirmek adına ücretsiz olarak "Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Gebelik" semineri 25 Aralık Salı günü saat 14.00 da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi binasında, SÜEAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tüp Bebek Uzamanı Doç. Dr. Mehmet Sühha Bostancı'nın katılımıyla gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, tarafından koordine edilen ve Sapancalı bayanların davet edildiği seminerde hamilelik döneminde beslenme, uyku düzeni, bebeğin gelişimi hakkında konulara değinileceği bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:00 Kaynak: Bültenler

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