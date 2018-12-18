Sapanca Belediyesi'nden "Sağlıklı Gelecek İçin" Seminer
56 dakika önce
Sapanca Belediyesi, Sapanca Kaymakamlığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü anne adaylarına yönelik "Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Gebelik" konulu seminer düzenliyor.
Anne ve adaylarının sağlıklı gebelik geçirmeleri hakkında bilinçlendirmek adına ücretsiz olarak "Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Gebelik" semineri 25 Aralık Salı günü saat 14.00 da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi binasında, SÜEAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tüp Bebek Uzamanı Doç. Dr. Mehmet Sühha Bostancı'nın katılımıyla gerçekleşeceği bilgisi verildi.
Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, tarafından koordine edilen ve Sapancalı bayanların davet edildiği seminerde hamilelik döneminde beslenme, uyku düzeni, bebeğin gelişimi hakkında konulara değinileceği bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:00 Kaynak: Bültenler
Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu
Baldızını Öldürüp, Gömdüğü Ortaya Çıkan Enişte İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
15 Yaşındaki Çocuk, Annesinin Alkışları Eşliğinde 14. Kattan Aşağı Atladı
Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?