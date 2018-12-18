Sapanca Belediyesi'nden "Sağlıklı Gelecek İçin" Seminer

Anne ve adaylarının sağlıklı gebelik geçirmeleri hakkında bilinçlendirmek adına ücretsiz olarak "Sağlıklı Gelecek İçin Sağlıklı Gebelik" semineri 25 Aralık Salı günü saat 14.00 da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi binasında, SÜEAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tüp Bebek Uzamanı Doç. Dr. Mehmet Sühha Bostancı'nın katılımıyla gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, tarafından koordine edilen ve Sapancalı bayanların davet edildiği seminerde hamilelik döneminde beslenme, uyku düzeni, bebeğin gelişimi hakkında konulara değinileceği bilgisi paylaşıldı.