Sapanca Belediyesi, Sezon Öncesi Amfi Tiyatroyu yeniliyor

Konser, söyleşi, tiyatro gösterimi gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro Salonu'nda Sapanca Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Amfi Tiyatroda yapılan çalışmalarda duvarların boyanması, sahne dekorlarının düzenlemesi, ışıklandırma, sahne, çatı ve koltukların bakımı mekânda yer alan kulisin ve diğer odaların tadilatları yapılıyor. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Kısa sürede çalışmalarımız tamamlanacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro Salonumuz sezon öncesi ekiplerimiz tarafından en ince ayrıntısını düşünerek a'dan z'ye yenileniyor. Daha önceleri de pek çok etkinliğe imza atan alanın, ilçemize yakışır hale gelmesiyle gösterilere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Boya ve tadilatların bitiminin ardından amfi tiyatro kültür-sanat severlerin hizmetine sunulacak" dedi.