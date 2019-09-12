Sapanca Belediyesi ve Fenerbahçe arasında protokol

Sapanca Belediyesi ve Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Kürek Şubesi arasında protokol imzalandı.

Sapanca Gölü'nün daha etkin kullanılarak, ulusal ve uluslararası etkinliklerin yapılması, mevcut sporcuların gelişimi ve özellikle bölgeden yeni sporcuların yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Sapanca Belediyesinde düzenlenen törenle imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen törene, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Burak Çağlan Kızılhan katıldı.

İmza töreninde konuşan Özen, protokolle bölgede yaşayan gençlerin yapabilecekleri spor çeşitliliğinin artacağını söyledi.

Birçok müsabaka ve etkinliğin gerçekleştirildiği Sapanca Gölü'nün bu alanda daha da aktif kullanılmasının hedeflendiğini ifade eden Özen, "Protokol ile adını Sapanca Gölü'nden alan ilçemizde, gençlerimiz için önemli bir eksiği gidermiş olacağız." dedi.

Özen, Sapanca Belediyesi kürek takımının kurulması için de ilk adımların atıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ile imzaladığımız protokol her iki taraf ve bölgemiz için hayırlı olsun. Belediye olarak gençlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz ve yine gençlerimizin hayatlarında sporun bir yaşam tarzı olmasını istiyoruz. Bu sebeple bugün imzaladığımız protokolün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan, belediyemiz bünyesinde oluşturmak istediğimiz kürek takımının da böylece ilk adımını atmış olduk. Sapanca Belediyesi Kürek Takımı için tarafların karşılıklı olarak mutabık kalacakları sürelerle ve maddi değerlerde idari ve eğitim desteği Fenerbahçe tarafından sağlanacak. Destekleri için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum."

Törende konuşmaların ardından 5 yıl süreli protokol imzalandı.