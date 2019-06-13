Sapanca Belediyesi yaz spor okulları başlıyor

Sapanca Belediyesi Spor Müdürü Numan Balkaya; "Belediyemiz tarafından tenis, basketbol, voleybol, güreş, kickboks ve futbola kadar 6 farklı branşta yaz dönemi kursları verilecek.Gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde veliler, form doldurarak başvuruda bulunacaklar ve kurslar hakkında gerekli bütün bilgiyi alabileceklerdir. 18 Haziran'da başvuruların son bulacağı kurslarda 7 ile 15 yaş arası çocuklarımız faydalanacak. Sporun ve sporcu, çocuklarımızın gelişimi için yaz dönemlerini daha verimli geçirmeleri ve vakitlerini daha kaliteli değerlendirmeleri adına tüm çocuklarımızı yaz spor okullarına davet ediyoruz. Geleceğimizin sağlıklı yetişmesi, enerjilerini doğru ortamlarda harcaya bilmeleri için yaz spor okullarımızın kapıları çocuklarımıza açık" diye belirtti.

24 Haziran'da başlayacak olan yaz spor okullarına son katılım 18 Haziran olup başvuru formlarına Sapanca Belediyesi Beyaz Masa'dan ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.