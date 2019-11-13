Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesinden vergi uyarısı
Son Dakika Güncel Sapanca Belediyesinden vergi uyarısı - Son Dakika

Sapanca Belediyesinden vergi uyarısı

6 saat önce

Sapanca Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.

Sapanca Belediyesinden vergi uyarısı, System.String[]

Sapanca Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.


Sapanca Belediyesinden yapılan hatırlatmada Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2019 Cumartesi günü sona erdiği bildirildi. 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile borçlarını yeniden yapılandıran mükelleflerin ikinci taksit ödemelersi yapmak isteyenlerin, belediye vezneleri, internet ortamı ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme yapabilecekleri ifade edildi.


Açıklamada ayrıca vatandaşların mağdur olmaması adına ödemelerin zamanında gerçekleştirilmediği takdirde, gecikme günü kadar vergi cezası hesaplanacağı ve 23-24-30 Kasım hafta sonu belediye mesai saatleri içinde veznelerin açık olduğu bilgisi verildi. - SAKARYA

Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 13 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sapanca Belediyesinden vergi uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]