"Sapanca cevizi" tescil yolunda - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından yapılan çalışmayla varyasyonu belirlenen "Sapanca cevizi" için coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Ziraat Fakültesi'nce "Sapanca cevizi" ile ilgili yapılan çalışmada önemli bir varyasyon tespit edilerek üstün özelliklere sahip bir mahalli tür olduğu kanıtlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyhan, bölgeye yönelik öncelikli konuları belirleyerek hazırladıkları projelerle bilimsel çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine yaş ceviz pazarlandığını anlatan Beyhan, "Sapanca cevizi özellikle yaş ceviz olarak piyasada çok fazla tercih ediliyor. Buna rağmen bölgede yetiştiricilerin karşılaştığı birçok problem bulunuyor. Bunların başında yörenin öz bitkisi olan cevizin şimdiye kadar çeşit tescilinin yapılmamış olması geliyor. Ayrıca henüz mahalli çeşit vasfında ve popülasyonu içerisinde bitkisel ve meyve özellikleri farklı olan birçok Sapanca türü var. Bu bakımdan Ziraat Fakültesi olarak öncelikli amacımız çeşide ait tüm özellikleri bilimsel olarak ortaya koymak, üstün türleri seçmek ve tescil işlemlerini bir an evvel yaparak Sapanca cevizini şehrimizin öz çeşidi standart ceviz statüsüne kavuşturmak." ifadesini kullandı.

Beyhan, 2020 yılında tamamlanan "Sakarya Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Önemli Ceviz Genotiplerinin (Juglans regia L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" teziyle Sapanca cevizinin yetiştirildiği merkez ilçe ve köylerden temin edilen cevizlerin meyve özelliklerinin incelendiğini kaydetti.

Tez kapsamındaki incelemeler sonucunda Sapanca'da yetiştirilen ceviz popülasyonu içerisinde meyve özellikleri bakımından önemli bir varyasyonun olduğunu tespit ettiklerini belirten Beyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar içerisinde Sapanca cevizi olarak aşıyla çoğaltımı yapılan ve hemen hemen tamamı yaş tüketim olarak pazarlanan türün üstün özelliklere sahip bir mahalli tür olduğu kanıtlandı. Bu nedenle Sapanca türünün bitkisel özellikleri ve meyve özellikleri bilimsel olarak belirlenerek fakültemiz aracılığıyla en kısa zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret tescilinin gerçekleşmesi için başvuru yapacağız. Ayrıca standart yeni bir ceviz çeşidi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilmesi için de çalışmalara başladık. Bununla birlikte Doku Kültürü Laboratuvarımızda üremesinin sağlanmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız eş zamanlı devam ediyor."