Sapanca'da Asfalt Kırıkları Değerlendiriliyor

Sapanca Belediyesi Fen İşlerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kuruçeşme Mahallesinde 300 metrelik yola 110 m3 dere malzemesi 100 m3 asfalt kırığı serildi. Aynı uygulama ile Gazipaşa Mahallesinde 500 metrelik yola 180 m3 dere malzemesi 120 m3 asfalt kırığı serildi. Vatandaşların yolu daha rahat ve aktif bir şekilde kullanabilmeleri için yola asfalt kırığı ve dere malzemesi kullanılarak yol daha kullanışlı hale getirildi. Tozdan ve çamurdan kurtulan vatandaşlar belediye çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Çöpe atmak yerine geri dönüşüm

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın; "Vatandaşlarımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce bu yollarda vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyorlardı ve bizde bu sıkıntıları gidermek için çalışmalarımıza program dâhilinde başladık. Asfaltımızı çöpe atmak yerine bir nevi geri dönüşüm yaparak tekrar ihtiyaçlar dâhilinde kullanıyoruz. Vatandaşlarımız için hizmete sunduğumuz yolları güle güle kullansınlar. Program dâhilinde çalışmalarımız devam edecek" dedi