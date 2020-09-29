Sapanca'da Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Sapanca ilçesinde de görülmeye başlayan Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri mücadele başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek için Sapanca'da 10 bin hektarlık alanda ilaçlama yapıldı.

Isırdığı zaman şiddetli kaşıntıya ve büyük şişkinliklere neden olan sinek için toplamda 88 hektarlık alanda larva mücadelesi yapılırken toplam 10 bin hektarlık uçkun mücadelesi yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart ayından bu yana vektörlerle mücadelemiz planlı bir şekilde sürmektedir. Geçtiğimiz günlerde Sapanca'da görülen ve 'batı nil virüsü ateşi', 'zika virüsü', 'sarıhumma' gibi vektör kaynaklı hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı büyük bir mücadele başlattık. Bu kapsamda Sapanca ilçemizde 5 ekip ve 20 kişi ile 88 hektarlık alanda larva mücadelesi yapılırken 10 bin hektarlık uçkun ilaçlaması ile uçkunlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. 16 ilçemizde larvalara karşı gerekli mücadelemiz devam ederken, vektörlere karşı yapılan çalışmalara dair ise ilçe belediyelerine yapmış olduğumuz çeşitli destekler devam etmektedir. Vektörlerle mücadelemiz planlanan program dahilinde devam edecektir."