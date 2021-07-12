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Sapanca'da ayak tenisi turnuvası - Son Dakika

Sapanca'da ayak tenisi turnuvası

12.07.2021 09:59
Sapanca'da ayak tenisi turnuvası, System.String[]

Sapanca Kırkpınar yeşil meydanda 16 takımın mücadele ettiği Ayak Tenisi Turnuvasının açılışını Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yaptı.

Ayak Tenini Turnuvası, futbol odaklı tenis ve voleybolun bazı ögelerini içine alan bir spordur. Oyuncuların birbirine mesafeli olduğu son derece eğlenceli ve heyecanlı bir spor dalı olan bu sporda, herhangi bir raket veya tenis topu kullanılmaz. Futbol yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilerin tenis futbolunu alıştıkları rutin antrenmanlarının dışındadır. Oyun kuraları anlaşıldıktan sonra oyuncular değişik taktik ve stratejiler geliştirmeye başlar. Bu da maçları gerçekten rekabetçi ve eğlenceli bir yapıya sokar.

Ayak tenisi pandemi kurallarına uygun

Turnuvanın açılış vuruşunu yapan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, normalleşme sürecinin başlamasıyla açık alanlardaki etkinlik ve organizasyonların da başladığını ifade ederek, "Ayak tenisi pandemi kurallarına uygun, oyuncuların birbirine mesafeli olduğu son derece eğlenceli ve heyecanlı bir spor dalı. Turnuvadaki takımlar Sapanca'mızın gençlerinden oluşan birbirinden kabiliyetli genç kardeşlerimizden oluşuyor. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek

Sapanca Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydeden Başkan Özen, "Sporcularımızın ve halkımızın daha sağlıklı ve modern ortamlarda ve çeşitli spor dallarını yapmasını sağlamak için kısa süre içinde Kırkpınar Mahallemiz de kapalı ve açık yarı olimpik yüzme havuzu hizmete sunulacak. Açık ve kapalı alanları ile farklı birçok spor dalına ev sahipliği yapacak olana spor kompleksimizde tüm çocuklarımız ve gençlerimiz bir arada güvenli bir şekilde spor yapacaklar. Sapanca Belediyesi olarak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak adına, spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

Sapanca'da ayak tenisi turnuvası

Özcan Özen, oyunlar, Futbol, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sapanca'da ayak tenisi turnuvası - Son Dakika


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