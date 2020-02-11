Sapanca'da başından vurularak öldürülen erkek cesedinin ismi tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da başından vurularak öldürülen erkek cesedinin ismi tespit edildi - Son Dakika

Sapanca'da başından vurularak öldürülen erkek cesedinin ismi tespit edildi

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin 30 Ocak tarihinden beri aranmakta olan 48 yaşındaki Murat Ahmet Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi.

Sapanca'da başından vurularak öldürülen erkek cesedinin ismi tespit edildi, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin 30 Ocak tarihinden beri aranmakta olan 48 yaşındaki Murat Ahmet Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi.


Olay, Sapanca ilçesinde Uzunkum Mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz erkek cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede başından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Daha sonrasında ceset, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine nakledildi.


Hayatını kaybeden kişinin eşi otopsi merkezine giderek, cesedin Murat Ahmet Çalışkan'a ait olduğunu tespit etti. 30 Ocak tarihinden itibaren aranıldığı öğrenilen Çalışkan'ın katil zanlı veya zanlılarının yakalanması için polis ekiplerince çalışma devam ediyor. - SAKARYA

Ahmet Çalışkan, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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