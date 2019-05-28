Sapanca'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde karşılaşan A.C.M. (35) ile eniştesi Ö.C. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.M. ve Ö.C, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen A.C.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.C'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Evli ve bir çocuk babası olan A.C.M'nin cenazesi, Hacımercan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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