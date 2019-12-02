Son Dakika Haberleri: "Sapanca'da Buluşuruz" karma resim sergisi açıldı
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"Sapanca'da Buluşuruz" karma resim sergisi açıldı

6 saat önce

Sapanca Çocuk Derneğince "Sapanca'da Buluşuruz" isimli karma resim sergisi açıldı.

Sapanca Çocuk Derneğince "Sapanca'da Buluşuruz" isimli karma resim sergisi açıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde hazırlanan sergide konuşan dernek başkanı Nazire Öztunalı, ilçede sanatın daha fazla yer bulması amacıyla böyle bir sergi hazırladıklarını belirtti.

Sanatseverlerin bu eserleri görmesi amacıyla Sakaryalı sanatçılardan eserleri sergilemek üzere talepte bulunduklarını anlatan Öztunalı, sergide görülmeye değer çok güzel eserler olduğunu söyledi.

İlçenin, sahip olduğu ayrıcalıklı coğrafyaya ve doğal güzelliklerle tüm sanatçıları beslediğini ifade eden Öztunalı, "Sapanca'dan çok daha fazla sanatçı çıkarmamız lazım. Biz Sapanca Çocuk Derneği olarak bu amaçla resim kursları açarak çocuklarımızın gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sapanca'nın doğal güzelliklerini tuvallerine yansıtan çocuklar yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

23 ressamın eserlerinin yer aldığı sergi, Turizm Fakültesi fuaye alanında 6 Aralık'a kadar açık kalacak.

Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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