Bungalov havuzuna düşen bebek, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Bungalov havuzuna düşen bebek, yaşam mücadelesi veriyor

Bungalov havuzuna düşen bebek, yaşam mücadelesi veriyor
Son Güncelleme: 28.08.2023 13:04

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan ailenin 1 yaşındaki bebekleri havuza düştü. Bebek hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan ailenin 1 yaşındaki bebekleri havuza düştü. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Şehir dışından Sapanca'ya gelerek bungalov tatili yapmak isteyen ailenin 1 yaşındaki bebekleri T.L.G. havuza düştü. Anne ve babasının sudan çıkardığı bebek, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne sevk edilen bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Sudan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bungalov havuzuna düşen bebek, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bungalov havuzuna düşen bebek, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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