Sapanca'da camiler cuma namazı için temizlendi - Son Dakika

Sapanca Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin cuma namazı kılınacak camilerde temizlik çalışmalarını sonlandırdığı bildirilirken, Sapanca Müftülüğü tarafından açıklanan camilerin yanı sıra Sapanca Merkez ve Güldibi kapalı pazar alanlarında da cuma namazının kılınabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde cadde, sokak, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli dezenfektasyon işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tedbirler kapsamında Cuma namazı kılınmaya başlanacağının duyurulmasıyla camilerimizi ilaçlamaya başladık. Vatandaşlarımızın virüsten etkilenmemesi için dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uyarak ibadetlerini yerine getirmelerini önemle rica ediyorum."