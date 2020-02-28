Sapanca'da çatı otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Sapanca'da çatı otomobilin üzerine düştü

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle kopan çatı, otomobilin üzerine düştü.

Sapanca'da çatı otomobilin üzerine düştü, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle kopan çatı, otomobilin üzerine düştü.


Göl Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 2 katlı katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Çatı, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde elektrik tellerinin koptuğu ve kısmi kesintilerin yaşandığı kaydedildi.

Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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