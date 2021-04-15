Sapanca'da denetimlere ve esnaf ziyaretlerine devam - Son Dakika

Bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir

Denetimde bulunan Kaymakam Bayar ve Başkan Özen, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Salgın ile mücadelede uyulması gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Kaymakam Bayar, "Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

Ben Sapancalı hemşerilerimize güveniyorum

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Virüs ne yazık ki ülkemizde ve ilimizde hızla yayılıyor. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Açıklanan kısmi kısıtlama ve kurallara harfiyen uymalıyız. Bu gün denetimler çerçevesinde kurallara riayet etmeyenleri uyararak, salgın sürecinde birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz. Allah'ın izniyle bu zor günleri geride bırakarak, sağlıklı günlere yeniden kavuşacağız. Ben Sapancalı hemşerilerimize güveniyorum. İnşallah önümüzdeki yıl eski günlerde olduğu gibi toplu iftarlarımız toplu sahurlarımız, teravihlerimiz olacaktır. Güzel günlerimize dönmek için biraz daha sabredelim maske, mesafe ve temizliğe önem verelim" dedi.