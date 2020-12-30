SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir evde yapılan aramada 6 adet tabanca, 1 tüfek, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken, evin bir odasında saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göl Mahallesi'nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Evin bir odasının Hint keneviri ekilmek için ayrıldığı, 59 saksı içerisinde Hint keneviri ekildiği belirlendi. Yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 200 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 500 adet uyuşturucu hap, Hint keneviri tohumları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polis, E.M. ve M.B.?yi gözaltına aldı. Biri kadın 2 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.