Son Dakika Haberleri: Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi
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Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

2 dakika önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fırtına ile birlikte yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fırtına ile birlikte yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Bir evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Alt geçit ve yollar yağmur sularıyla doldu.
Sapanca'da akşam saatlerinde fırtına sonrası bastıran yağmur ve dolu ilçedeki yolları göle çevirdi. Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, Camicedit Caddesi'nde devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı. Sapanca Belediyesi Düğün Salonu yanında bulunan ağaç park halindeki minibüsün üstüne devrildi. Bu sırada düğün salonunda bulunan gelin ve damada ait gelin arabasının çıkışını da kapatan ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile devrildiği yerden kaldırıldı. Kurtköy Mahallesi ve ilçede bazı mahalleler su altında kaldı. Alt geçitleri su bastı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi görevlileri ilçenin her tarafına dağılarak tıkanan yağmur suyunu tahliye etmek için çalıştı.


Dolu Yağışı, Sakarya, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:54 Kaynak: DHA
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