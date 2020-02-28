Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
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Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

6 saat önce

Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdiSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fırtınayla birlikte yağmur yağışı etkili oldu.

Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fırtınayla birlikte yağmur yağışı etkili oldu. Bir evin çatısı uçtu, elektrik telleri koparken bazı mahalle aralarında ağaçlar devrildi.

Sapanca'da gece zaman zaman hızı 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Göl Mahallesi Kayacan Caddesi'nde 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aynı sokaktaki bir binada bazı dairelerin camlarını kırdı, daha sonra ise park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının kopardığı elektrik telleri sebebiyle Nergiz Sokak'ta elektrik kesintileri yaşandı. Tepebaşı Mahallesi Yeniyol Sokak'ta ise ağaçların devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Bölgede kısmı elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi elektrik arızalarını gidermeye çalışırken, belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçların kaldırıldı.

Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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