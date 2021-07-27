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Sapanca'da geri sayım başladı - Son Dakika

Sapanca'da geri sayım başladı

27.07.2021 17:04
Sapanca'da geri sayım başladı, System.String[]

Sapanca Belediyesi, ilçenin yaşam standardını yükselten yatırımlarına yenilerini ekliyor. Bu yatırımlardan biri olan Kapalı Yarı Olimpik ve Açık Yüzme Havuzunun açılışı için geri sayım başladı.

Sapanca Kırkpınar'da ki yarı olimpik kapalı ve açık yüzme havuzu projesinin finansmanı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

İnşaat çalışmalarında sona gelindi

Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 285 ada 1 parsel ve 284 ada 1 parsel üzerinde bulunan kapalı havuz, açık havuz ve sosyal tesisin inşaat, elektrik, mekanik işlerinin, yapılarak hizmete açılabilmesi için Sapanca Belediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşaat çalışmaları sona geldi. Yarı olimpik açık havuz proje kapsamında; 1,3 m derinlikte 230 m2 alana sahip mevcut havuz, yapılan ilaveler ile 1,3 m derinlikte 300 m2 yüzme havuzu, 1,2 m derinlikte 150 m2 aquapark düşme havuzuna dönüştürülmüştür. 30 m2 yeni çocuk havuzu yapılmış durumdadır. Havuz etrafındaki teraslar 2,5 m genişliğinde büyütülmekte ve yenilenmekte. Mevcutta olan 2 adet aquapark tamamen yenilendi. Mevcut aquaparklara 1 adet 6,5 m yüksekliğinde 3 lü multislide kaydırak eklenmekte. Havuzun çalışması için tüm elektromekanik tesisat değişmektedir. Havuz içi ve teras seramikleri yeni yapılmaktadır. Yeni soyunma kabinleri, duş ve tuvaletler yapılmaktadır. Havuz giriş çıkışların kontrol altında olması için etrafı tamamen çit ile çevrileceği bilgisi verildi.

Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz

Yeni projelerle birlikte yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Özen, "Vaatlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sapanca'mızda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.İlçemizin yüzme havuzu ihtiyacını gidermek için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Açık - kapalı olimpik yüzme havuzu ve kompleksimiz tamamlandığında Sapanca'mıza yeni bir cazibe alanı daha kazandırmış olacağız. Hamdolsun kısa bir sürede birçok projeye imzamızı attık. Bundan sonrada inşallah ilçemizi yeni projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi, kendilerini geliştirebilmesi için ilçemizdeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına teşekkür

İlçede gençliğe ve spora olan yatırımların hızla arttığını ve bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu önemli proje için geri sayım başladı biz heyecanlıyız, inanıyorum ki evlatlarımızda bizimle aynı heyecanı yaşıyorlar. Tesisimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Sapanca'da geri sayım başladı

Spor Toto, Tepebaşı, İnşaat, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sapanca'da geri sayım başladı - Son Dakika


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