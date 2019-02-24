Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Halk Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı

Sapanca'da Halk Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karla kaplı yolda kayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sapanca'da Halk Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karla kaplı yolda kayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Sapanca Çamlık mevkiinde meydana geldi. Adliye, Akçay ve Fevziye mahallelerinden Sapanca merkeze yolcu taşıyan Selim Sezer yönetimindeki 54 J 0095 plakalı özel halk otobüsü, karla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada Pınar Kamışoğlu (48) ile kızı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve kızını Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırdı. Pınar Kamışoğlu buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

Sakarya, Sapanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin Tem Otoyolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Bebek Yaralı

Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Halk Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]