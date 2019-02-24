Sapanca'da Halk Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, karla kaplı yolda kayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Sapanca
ilçesinde, karla kaplı yolda kayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Sapanca Çamlık
mevkiinde meydana geldi. Adliye, Akçay
ve Fevziye mahallelerinden Sapanca merkeze yolcu taşıyan Selim Sezer
yönetimindeki 54 J 0095 plakalı özel halk otobüsü, karla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada Pınar
Kamışoğlu (48) ile kızı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve kızını Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırdı. Pınar Kamışoğlu buradan Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
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