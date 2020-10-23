Sapanca'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, yaptıkları istihbarat çalışma sonucunda, Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinde 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 22 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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