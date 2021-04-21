Sapanca'da iki katlı evin verandasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Sapanca'da iki katlı evin verandasında çıkan yangın hasara neden oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki katlı evin verandasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki katlı evin verandasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi Yıldız Sokak'ta N.Ç'ye ait iki katlı evin verandasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sapanca İtfaiyesince söndürülen yangında veranda tamamen yandı, evin bir kısmı zarar gördü.

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