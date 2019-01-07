Son Dakika Haberleri: Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

2 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden Kuvai Milliye Caddesi'ne manevra yapan Mehtap Özbek idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil ile  Adapazarı istikametine giden Cemal Doğukan Tanıl idaresindeki 34 PP 9880 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Özbek aracında sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

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