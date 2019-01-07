Sapanca'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
44 dakika önce
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Sapanca
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden Kuvai Milliye Caddesi'ne manevra yapan Mehtap Özbek idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil ile Adapazarı
istikametine giden Cemal Doğukan Tanıl idaresindeki 34 PP 9880 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Özbek aracında sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya
Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye
Grup Amirliği kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
Acil Servisine 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:54 Kaynak: DHA
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